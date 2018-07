L'Iberostar Tenerife va fer oficial ahir la contractació per un temporada de Thaddus McFadden (31 anys i 1,88 metres), un base-escorta nord-americà amb passaport georgià que arriba procedent del Chongqing Sanhai Lanling xinès. El curs passat, McFadden es va erigir com el màxim anotador de la lliga grega vestint la samarreta del GS Kymis, amb qui va fer una mitjana de 17,7 punts per partit, que li va valer per ser inclòs en el cinc ideal de la competició.