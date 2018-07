Xile-Marroc i Argentina-Colòmbia són les semifinals del Mundialet

El Mundialet del Congost va viure el cap de setmana passat uns quarts de final espectaculars.

En el primer partit, que enfrontava Xile i Paraguai, els xilens van guanyar per un ajustat 2 a 1, que els donava el bitllet per a la semifinal, on s'hauran d'enfrontar a Marroc, ja que els marroquins van guanyar Venezuela per 2 a 0. En el partit que obria la jornada del diumenge, l'Argentina-Bèlgica, els dos equips van realitzar un partit fantàstic, que es va acabar decantant pels argentins per 3 a 5. En l'últim partit de quarts de final, Colòmbia no va patir en excés per guanyar Brasil, 4 a 1. Així doncs, Xile-Marroc i Argentina-Colòmbia, les semifinals del cap de setmana que ve al Congost.