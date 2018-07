La semifinal de la Lliga Catalana, el 8 de setembre, a les 20 hores

? La Federació Catalana de Bàsquet va donar a conèixer ahir els horaris de les semifinals i de la final de la Lliga Catalana de bàsquet, que tindran lloc a Lleida el cap de setmana previ a la Diada. El fet que enguany no hi hagi ni Jocs Olímpics, ni Mundial, ni Eurobasket, han propiciat que hi hagi força dates lliures perquè es disputin els partits.

Així, la semifinal entre el Barça Lassa i el Baxi Manresa serà a les vuit del vespre del 8 de setembre. Abans, a les sis, s'haurà disputat la primera semifinal entre el MoraBanc Andorra i el Divina Seguros Joventut. Els guanyadors de totes dues semifinals s'enfrontaran l'endemà a les 20 hores. Tots els partits es retransmetran per Esport3.