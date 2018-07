El Bages sembra els drons del futur

Un dels drons gegants de la categoria FS500 sobrevola les instal·lacions de les Comes, a Súria les comes

Com la Fórmula 1 o el mundial de MotoGP, però amb drons. És l'espectacle que des d'avui fins diumenge es pot presenciar a la finca les Comes, propera a Súria. Una competició que neix ara amb la voluntat de convertir-se en anual i de créixer i millorar. Com diu el seu director, el manresà Roger Ferrer, «volem plantar la llavor del que ha de ser una cita ineludible dels aficionats» a aquests aparells.

I no és poca cosa. El deler pels drons creix a tot el món i els seus incondicionals no són poca cosa. Cada vegada més grans, més ràpids i més capaços de fer piruetes, entusiasmen els fanàtics de la competició, però també aquells que els utilitzen com a divertiment. Proves com la que es farà aquest cap de setmana avancen un futur que ja és aquí.



De petits i de grans

La Copa del Món de drons té més de vint proves arreu del món i està creixent exponencialment. La Federació Aeonàutica Internacional (FAI) s'ha adonat d'aquesta expansió i cada vegada més confia en empreses com la manresano-australiana Freespace, que es troba darrere de l'estrena de les curses de drons a casa nostra i que s'espera que concentri una bona quantitat de professionals, aficionats i curiosos a les Comes.

De moment, les curses són de la categoria petita. Els F3U són els més testats i els que hauran d'anar superant entrenaments, avui i demà, per tal d'avançar a les eliminatòries de diumenge al matí i obtenir el triomf final. Tot, en un circuit espectacular de 800 metres dissenyat per l'australià Chris Ballard, que ja ha mostrat la seva estupefacció per l'entorn en el qual volaran els aparells.

El futur, però, es pensa en gran. La cita de les Comes veurà un debut, el de les curses dels FS500, uns drons de dos quilos de pes que adquireixen una velocitat de 180 quilòmetres per hora i que acceleren de 0 a 100 en menys d'un segon, més ràpid que un cotxe de Fórmula 1.

Ferrer explica que «el futur va cap als aparells grans, més visibles de lluny i més patrocinables per la superfície» en la qual es pot anunciar qualsevol marca comercial. La presentació d'aquests gegants competitius acollirà quatre equips. Un és d'Helion Tools, una empresa de material que s'utilitza per construir els drons ubicada al polígon de Bufalvent de Manresa. Les altres tres formacions són la Catalonia Smart Drone, auspiciada pel departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, la Tungaloy i la de Freespace. Ahir, però, als improvisats boxes de les Comes encara se n'estaven muntant de més grans, els FS1, uns gegants de 25 quilos i amb capacitat per anar a 200 quilòmetres per hora destinats a convertir-se en les MotoGP dels drons en un futur proper.



Activitats per a tothom

La cita de les Comes del cap de setmana, però, no és només competitiva. Els més petits trobaran atraccions inflables al costat de les zones en què es faran les curses. Aquestes es podran seguir a simple vista, tot i que els competidors s'immergeixen en la cursa a través d'unes ulleres de realitat virtual. En el futur, el fet que els drons siguin cada vegada més grans permetrà d'instal·lar-hi més material.

Roger Ferrer explica que «és un món en expansió. La gent aficionada es munta els seus propis aparells comprant les peces habitualment per Internet i penjant tutorials i trucs per transmetre com anar cada cop més de pressa. Aquesta prova de la Copa del Món volem que sigui només l'inici» per volar ben alt a curt termini.