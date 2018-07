La Catalunya central tindrà 22 atletes als estatals de Getafe

La Catalunya central estarà representada amb 22 atletes, aquest cap de setmana, en els campionats d´Espanya absoluts d´atletisme, que es celebren a les pistes del poliesportiu Juan de la Cierva de Getafe. Un dels al·licients per una part dels atletes és que es tracta de la darrera oportunitat per aconseguir la marca mínima pels campionats d´Europa que es faran del 6 al 12 d´agost a Berlín (Alemanya). Penjar-se una medalla, arribar a la seva final o millorar marques personals són altres reptes a tenir en aquesta competició madrilenya, que pràcticament tanca la temporada a l´aire lliure. Les proves podran ser seguides pel canal de RTVE Teledeporte.

L´Avinent CA Manresa hi tindrà deu atletes representats: Mònica Clemente (perxa), Paula Raul (100 tanques), Ricard Clemente (perxa), Meritxell Soler (5.000 llisos), Marina Guerrero (3.000 obstacles), Laura Bou (400 llisos), Ángela López (400 tanques), Mar Juárez (10.000 marxa), Blanca Garcia (javelina) i Ainhoa Martínez (pes). D´aquest, qui té més opcions d´ocupar posicions de privilegi és la perxista Mònica Clemente que pot aprofitar el seu bon moment per intentar pujar al podi absolut després de dominar totes les competicions sub-23. No ho tindrà fàcil doncs haurà de competir amb adversàries potents com la Maialen Axpe que va pocs dies va saltar 4,37 metres, dos centímetres més del que té Clemente com a millor marca (4,35). Això, sense descuidar Malen Ruiz de Azua, que també té 4,35.

Igualment s´ha de tenir en compte a Paula Raul en els 100 tanques que, amb 13.67 sortirà amb el quart millor temps de totes les participants. Mar Juárez en els 10.000 marxa, Blanca Garcia en javelina i Ainhoa Martínez en pes son altres esperances de la delegació manresana.

Set atletes del CA Igualada

Pel que fa al CA Igualada hi seran set atletes: Cora Salas (llargada), Marc Sánchez (alçada), Jordi Yoshinori Matsuoka (llargada), Abdessamad Oukhelfen (5.000 llisos), Guillem Carner (1.500 llisos), Nora Taher (triple salt) i Naima Ait Alibou (1.500 llisos). Per marques, Cora Salas sembla propera al podi amb 6,44 metres en llargada, que és la tercera millor distància darrera de les de Fátima Diame (6,68) i Juliet Itoya (6,52). En una situació semblant hi ha el Marc Sánchez en alçada ja que amb 2,18 metres (PC) només superat per Carlos Rojas i Simón Siverio .

El guardiolenc Albert Álvarez (Atletismo Numantino) sortirà a la perxa amb 5,30 metres; el navarclí Jordi Sánchez (FC Barcelona) opta al podi de javelina, com també les germanes igualadines Èlia i Níria Pascual, del Grupoempleo Pamplona i del FC Barcelona, respectivament. La anoienca Anna Bové (FC Barcelona) competirà als 1.5000.