Les Comes acollirà novament la fase final de la Lliga Catalana

L'Igualada Rigat serà, per tercer any consecutiu, l'amfitrió de la fase final de la Lliga Catalana d'hoquei patins al pavelló de les Comes. A més, els partits d'aquesta final a quatre de la competició seran retransmesos en directe per la Televisió de Catalunya, després de l'acord al qual ha arribat amb l'associació de clubs.

La competició arrencarà el 24 d'agost amb la fase de grups i acabarà l'11 de setembre amb la final. Els quarts de final també es disputaran íntegrament a les Comes entre els dies 3 i 4 de setembre, amb un partit a les set de la tarda i un altre a les nou de la nit. Aquesta és una novetat del torneig català, ja que fins ara no s'havien disputat mai els duels d'aquesta eliminatòria en una sola seu. Les semifinals seran el 10 de setembre.