Luis Enrique, «molt il·lusionat d'afrontar aquest nou repte»

El nou seleccionador espanyol, Luis Enrique Martínez, va agrair ahir, durant la seva presentació la «confiança» de la federació espanyola i va dir que està «molt il·lusionat per afrontar aquest repte». «Sé què significa ser entrenador i seleccionador perquè he tingut la fortuna de conviure molts anys en aquesta casa, una casa renovada», va dir Luis Enrique al costat del president, Luis Rubiales, i del director esportiu, José Francisco Molina.

Luis Enrique va dir que té ganes de donar la seva primera llista de convocats, on «segur que hi haurà sorpreses», i va deixar clar també que no ha tingut «mai cap problema amb cap jugador» en les seves etapes anteriors i que respectarà el que decideixi Gerard Piqué sobre la seva continuïtat o no a la selecció estatal. «Que jo sàpiga no tinc cap problema amb cap jugador, a partir d'aquí poc puc opinar», va dir en relació a una suposada mala relació amb el blaugrana Jordi Alba.