Carlota Vilà és subcampiona catalana sub-11 al CT Urgell

El Club Tennis Manresa ha afrontat els darrers dies una sèrie de cites importants, que va començar al campionat de Catalu-nya sub-11 disputat a les instal·lacions del Club Tennis Urgell a Lleida, on participava Carlota Vilà.

La tennista va iniciar la competició amb bon peu, tant que va accedir a les semifinals després de realitzar bones actuacions en les eliminatòries anteriors. A la final, però, no va poder superar Neus Torner (CE Laietà) i va caure per 6-2 i 7-5. A l'acte d'entrega de guardons va assistir-hi el president de la Federació Catalana de tennis, Jordi Tamayo.

D'altra banda, Ariadna Solís va jugar la final del Circuit Juvenil d'Estiu a Girona, en categoria infantil, i va perdre contra Martina Kui del GEiEG per 6-0 i 6-1. En el seu recorregut per arribar a ser finalista, essent la quarta cap de sèrie del torneig, a quarts de final va derrotar Ansón del CT Empordà-Figueres per 6-1 i 6-4 i va guanyar a les semifinals contra Sáez del Topten TC per 7-5 i 6-4. Malgrat fer un torneig molt complet, Solís no va poder tancar el campionat com a campiona.

En la categoria aleví femení, i en el Torneig d'Estiu de Club Esportiu Terrassa, Marta Guitart va guanyar el seu partit ; Roger Ubals i Jan Marco, ambdós del CT Manresa, van disputar la final, que es va endur Roger Ubals. Al mateix torneig d'estiu, a la categoria aleví, Jaume Caus va ser finalista.