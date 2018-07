arxiu particular

Èxit al campionat de Catalunya de pàdel amb cadira de rodes

?El Club Tennis Manresa ha estat seu del campionat de Catalunya de pàdel amb cadira de rodes 2018, on els jugadors participants van demostrar les seves capacitats i la destresa a la pista i van protagonitzar partits molt disputats i emocionants. Tot plegat va finalitzar amb l'entrega de premis per als vencedors i amb una gran satisfacció per part de l'organització.