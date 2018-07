Farrés s'estrena a la Baja Aragón en buguis i se situa líder en el pròleg

El manresà Gerard Farrés, cinc vegades guanyador de la Baja Aragón en la categoria de motos, s'estrena aquest any damunt de quatre rodes amb un bugui i no ha pogut començar millor la seva participació en la prova. Ahir va guanyar la pròleg de la seva categoria, amb un Can-Am Maverick que pilota amb Sergi Brugué al seient del costat.

Farrés va finalitzar els 12,8 quilòmetres de la jornada d'ahir, amb sortida i arribada a Alfambra, en un temps de 9.50.7, amb 4,4 segons de diferència respecte de Dani Solà i 11,4 sobre Marco Durán. Val a dir que les posicions no tenen gaire importància per a la classificació general, ja que estableixen l'ordre de sortida de la llarga etapa d'avui, que en gairebé totes les edicions de la Baja acostuma a ser decisiva per decidir el títol final en totes les categories.

El pilot establert al Lluçanès va posar final el gener passat a les seves participacions en motos al Dakar i ja havia fet proves amb vehicles de quatre rodes en algunes actuacions com ara al ral·licros del Circuit de Catalunya.



Esteve es posa en marxa

En la categoria de cotxes, l'olianenc Isidre Esteve, també pentacampió de la Baja en motos, al costat de Josep Maria Villalobos a bord del seu vehicle de Sodicars, va quedar sisè de la classe T1.2 i 26è de la general amb un temps de 10.56. Es troba a 1.34 del líder d'aquesta classe i tercer de la general el polonès Jakub Przygonski (Mini). En la jornada d'ahir, el primer lloc de la general va ser per al txec Martin Prokop (Ford), amb un temps de 9.17 ,seguit a dos segons de l'osonenc Xevi Pons (Toyota).



Tercers en camions

Pel que fa a la prova de camions, també hi ha participació de casa nostra. Es tracta del camió Mercedes Benz del Moto Club Igualada conduït per l'experimentat pilot de Sant Martí de Torroella Àlex Aguirregaviria. Al costat, un copilot de luxe de molts anys al Mundial de ral·lis, Marc Martí, que havia acompanyat Carlos Sainz i Dani Sordo, i Francesc Silisi com a tercer home. Ahir van ser tercers, amb un temps d'11.23, a 35 segons del líder, el txec Jaroslav Valtr (Tatra). Segon és el seu compatriota Martin Macik, amb un Liaz, a 3,6 segons del líder.

Avui la segona i decisiva etapa, amb un primer tram entre Alfambra i Cella, de 215,6 quilòmetres, i un segon entre Villarquemado i Terol, de 147,3 que han de determinar més de mig títol.