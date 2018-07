L'Ajuntament rep el primer equip i el benjamí del Manresa Futbol Sala

?El primer equip i la formació benjamí del Manresa Futbol Sala van ser rebuts a l'ajuntament en reconeixement del títol de lliga de Segona B, per part del primer equip, i pel títol de lliga i de la Copa Catalunya dels benjamins. La delegació manresana va estar encapçalada per Pere Joan Pusó, president; Kiket Pareja, delegat de l'equip benjamí; i el coordinador d'equips base, Miquel Bonilla, amb la majoria de jugadors benjamins: Marc Navarro, Eiron Oruña, Pol Ramírez, Arnau Pareja, Derek García, Arnau Lavilla, Jan Via, i Sirus Coll, Carles Corvo i Carles Lavado en representació de la primera plantilla. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el regidor d'Esports, Jordi Serracanta, van fer diversos obsequis al club (una placa commemorativa) i als jugadors i membres del cos tècnic.