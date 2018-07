Lamas marca en el camí de l'equip estatal a semifinals

La selecció espanyola d'hoquei patins va aconseguir anit la classificació per a les semifinals de l'europeu, on l'espera França (avui, 20h, Teledeporte), després d'apallissar Suïssa per 2-10. El surienc Edu Lamas va marcar la segona diana de la golejada de la selecció que entrena Alejandro Domínguez.

Com en la majoria de partits d'aquest campionat fins ara, Espanya va viure un partit plàcid i va deixar-lo sentenciat al descans, quan ja guanyava per 1-6 amb les dianes de Ferran Font, Edu Lamas, Pau Bargalló, Raúl Marín, que en va fer dos, i Jordi Adroher.

A la represa, els gols van continuar caient per part espanyola: Ferran Font, per partida doble, i Raúl Marín van ampliar l'avantatge estatal fins als vuit gols de diferència, mentre Patrick Moor feia el gol de l'honor dels suïsos del segon temps.