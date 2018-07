El manresà Marc Garcia és nou jugador del Fuenlabrada

El Montakit Fuenlabrada va fer oficial ahir el fitxatge per tres temporades de l'ala manresà Marc Garcia, de 22 anys, que arriba procedent del Barça. D'aquesta manera, el jove exterior torna a la Lliga Endesa, on ja va jugar tant amb el Bàsquet Manresa (2014-15) com amb el Betis (2016-17).

La temporada passada, Marc Garcia només va poder jugar sis partits de la LEB Or amb el filial del Barça per culpa d'una luxació a l'espatlla esquerra que el va obligar a passar pel quiròfan i a estar quatre mesos de baixa. En aquests sis partits, va signar unes mitjanes d'11,5 punts. I dos anys abans, el manresà havia estat el cinquè màxim anotador de la LEB Or, amb 16,2 punts per partit.

El seu fitxatge és una aposta de futur del Fuenlabrada, tal com explica el seu director esportiu, el català Ferran López. «Fitxant en Marc fem una aposta per un jugador jove, que fa un parell de temporades va ser el millor del Campionat d'Europa sub-20, que va guanyar Espanya. Té qualitat de sobres, però per circumstàncies no ha acabat d'explotar encara», justifica López. «Esperem que amb nosaltres tingui aquesta oportunitat, que segueixi creixent i trobi el seu espai en una temporada molt llarga i exigent. Tant de bo evolucioni amb el seu talent i demostri el que té a dins».

A Fuenlabrada, Marc Garcia compartirà joc exterior amb el veterà croat Marko Popovic, amb el mexicà Paco Cruz, amb el congolès Christian Eyenga i amb l'exmanresà Àlex Llorca.