El mundial de carrabina de Manresa permet desmentir els prejudicis que envolten el tir

Manresa, seu única d´un campionat del món. Un fet inusual, inèdit, que serà una realitat des del proper dilluns. Un any de gestions han permès al Club Tir Precisió Manresa dur a la capital del Bages el 3r mundial de carrabina BR-50 de la World Benchrest Shooting Federation (WBSF), l´organisme internacional que aplega les modalitats del tir de precisió.

Visitar la setmana vinent les instal·lacions de l´entitat serà el moment idoni per conèixer la rea-litat d´un esport desconegut per a la majoria de la població i sovint vinculat a tòpics i estereotips o, pitjor encara, a greus prejudicis.

El Club Tir Precisió Manresa agrupa, avui dia, més de 500 socis, que, a la vegada, són tiradors en actiu. Tal com assenyala Xavier Llorente, president de l´entitat, el seu perfil es correspon al «d´una persona madura. Els nostres associats són de Manresa i comarca, majoritàriament, però també en tenim de Barcelona, Lleida, Tàrrega, Igualada i Vacarisses», esportistes que valoren «el respecte i la companyonia» que presideix la vida quotidiana de l´entitat i «la qualitat de les nostres instal·lacions, que figuren entre les millors de Catalunya i estan consolidades en el Top 10 estatal».

Des d´empresaris fins a torners

El tir de precisió, ja sigui en les modalitats de foc o d´aire comprimit, atreu esportistes de totes les professions i classes socials. Llorente exposa que «entre els tiradors hi ha des de grans empresaris fins a torners i peons, sense oblidar-nos dels estudiants universitaris i dels nens o joves de l´escola». «És un esport que a Manresa practiquen des de metges i advocats fins a infermers i docents, tals com professors d´institut». Sense oblidar-nos de «banquers, constructors, enginyers de tota mena, dentistes, electricistes, paletes i autònoms. I d´un cònsol!», conclou Llorente.

Josep Perarnau, rodenc lligat al CT Precisió Manresa des de fa quatre lustres i desè classificat a l´últim mundial de carrabina BR-50, celebrat fa dos anys a Portugal, considera que la vinculació del tir de precisió amb la violència o el bel·licisme és fruit «del desconeixement i de la prevalença d´estereotips». Fins i tot considera erroni lligar-lo amb l´afició a la caça. «Durant la meva adolescència em vaig iniciar en el món de la caça. Però de seguida em vaig adonar que caçar no s´adequava al meu tarannà. El que m´agradava era anar a un club a fer entrenament, entrenament i entrenament, a competir amb mi mateix per millorar i ser més precís. No aniria a caçar per res del món!», sentencia Perarnau.

El tir de precisió és un esport que té similituds amb el golf. La dèria dels tiradors és la millora constant de la seva tècnica i coneixements per assolir la màxima precisió en tots els tirs. Mercè Mas, mundialista i monitora de l´escola del CT Precisió, emfatitza que «aspectes tècnics com la posició del cos i de la cara i la manera com agafem una pistola o carrabina influiran en la precisió del tir», però també «l´autodisciplina, tenir el control del nostre cos i de la nostra respiració. Per ser un bon tirador, cal saber quan inspirar o expirar, i quan hem de deixar de respirar per ser més efectius», conclou.

Un esport essencialment mental

En conseqüència, conrear qualitats com la perseverança i la temprança és cabdal per a tot tirador. L´entrenament li ha de reportar un millor autoconeixement i l´ha de dotar de capacitats psicològiques per gestionar amb encert les emocions, sobretot la frustració.

L´adquisició d´una altíssima capacitat de concentració és l´altre gran benefici d´aquesta modalitat esportiva. Ho detalla Eva Cuevas, exalumna de l´escola de l´entitat, tiradora i estudiant d´International Business a la UB. «Fa cinc anys que vaig començar a practicar el tir. I he constatat una acceleració en el procés de concentració, tardo menys minuts a aconseguir-ho. També sóc més ràpida a l´hora d´assimilar nous coneixements».

No en va, tal com assenyala Xavier Llorente, «tot i que els clubs anteposem la seguretat davant de qualsevol altre aspecte i que cometre un error de procediment que pugui incidir en la seguretat pròpia o en la dels altres usuaris comporta l´obertura d´un expedient i la conseqüent investigació per part de la federació», ara per ara el CT Precisió Manresa «encara no ha hagut d´obrir mai cap expedient», sentencia.