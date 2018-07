Renfroe juga 38 minuts a Puerto Rico després de fitxar pel Baxi Manresa

Alex Renfroe, un dels tres fitxatges que ja ha anunciat el Baxi Manresa per a la propera temporada, està brillant aquest estiu a les files dels Leones de Ponce, a Puerto Rico. El base nord-americà va ser anunciat dimecres pel conjunt manresà i dos dies després va ser un dels artífexs del triomf davant San Germán, per un ajustat 87-85: Renfroe va jugar 38 minuts en els que va sumar 11 punts, 5 rebots i 6 assistències.

Després d'acabar la temporada amb el Galatasaray, amb qui no va disputar els play-off de la lliga turca, Renfroe va reforçar l'Avellino italià en les eliminatòries pel títol de la lliga: només va jugar quatre partits, com l'exmanresà Patrik Auda. El base va signar unes mitjanes de 6,3 punts i 2,5 assistències en l'eliminatòria que van perdre amb el Trento (1-3).

I després d'aquest periple per Itàlia, Renfroe va marxar cap a Puerto Rico, on ja ha disputat 9 partits de lliga amb bones estadístiques: 12,6 punts, 4,6 rebots i 4,9 assistències de mitjana en 32 minuts per partit. Una garantia.