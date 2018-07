Les Comes fa història i es converteix en el primer escenari on es proven els drons del futur FS500

La competició que s'està realitzant aquest cap de setmana a Les Comes està testant els que seran els drons del futur. La finca bagenca es va convertir ahir en el primer escenari d'Europa en què es provaven uns drons més grans i potents, els FS500.



Es tracta d'uns drons de dos quilos de pes que adquireixen una velocitat de 180 quilòmetres per hora i que acceleren de 0 a 100 en menys d'un segon, més ràpid que un cotxe de Fórmula 1. Així doncs, per primera vegada quatre aparells d'aquestes característiques es testaven en un circuit de la FAI. La prova només va sortir bé per a un dels drons, el de Nil Genovès. L'igualadí va ser l'únic capaç d'aguantar tres voltes al circuit i de convertir-se en el primer pilot del món en aconseguir-ho.



La utilització de drons cada vegada més grans serà la tendència d'aquest esport. Un dels motius és la visibilitat, però un altre de molt pes és el fet que les marques comercials volen posar els seus patrocinis en aquests aparells. El futur avança cap aquí i Les Comes ja ha fet història.