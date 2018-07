Didier Deschamps demana la Pilota d'Or per a un jugador francès

El seleccionador de França, Didier Deschamps, confia que un jugador francès sigui el proper guanyador de la Pilota d'Or, després que els francesos guanyessin el Mundial de Rússia en imposar-se a Croàcia per 4-2. En una entrevista al diari l'Equipe Deschamps espera «que un francès guanyi la Pilota d'Or». El tècnic bleu no va especificar si hauria de ser Antoine Griezmann o Klyian Mbappé, tot i que va reconèixer que el jugador de l'Atlètic de Madrid «s'ho mereix» però «no és l'únic».

El seleccionador francès és conscient que l'argentí Leo Messi i el portuguès Cristiano Ronaldo «sempre són aquí pel que representen», i que després de les dues figures mundials arriba el brasiler Neymar. El tècnic francès va assenyalar que França va ser «millor que les altres» seleccions i va destacar la seva aposta per Lucas Hernández i Benjamin Pavard per la defensa. «Lucas és a l'escola cor-recta, com altres del seus companys, i juga com si tingués 30 anys», comentava Deschamps sobre el lateral blanc-i-vermell.