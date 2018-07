Un doblet de Lamas guia el conjunt estatal cap a la final

La selecció d'hoquei patins va aconseguir la classificació per a la final de l'Europeu (avui, 19.30 h, Teledeporte), després de superar França en una semifinal intensa i elèctrica. El combinat nacional, amb un dobet del surienc Edu Lamas a la segona meitat, va capgirar un desfavorable 1-2 i va acabar golejant en un final amb moltes targetes blaves. Ambdues seleccions van sortir amb molta ambició per aconseguir un billet per a la final de l'Europeu. Espanya gràcies a Nil Roca va obrir la llauna al marcador però els francesos van poder empatar just abans del descans.

A la represa es va veure un autèntic festival de gols. L'encert del combinat estatal, que va ser capaç de capgirar l'1-2 marcat per Robert di Benedetto al minut 27, no va donar cap opció a l'equip de França i amb un doblet de Lamas, dos gols de Bargalló, i gols de Font, Roca i Alabart van ser suficient per portar la selecció d'Alejandro Domínguez a la final.