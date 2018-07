Fraile obté el primer triomf espanyol al Tour i Thomas segueix líder

El ciclista basc Omar Fraile, de l'equip Astana, va endur-se la catorzena etapa del Tour de França, amb sortida a Saint Paul Trois Chateaux i arribada a Mende després de 188 quilòmetres de recor-regut, signant el pimer triomf espanyol en la present edició de la ronda gala.

Fraile, que va parar el rellotge en 4 hores, 41 minuts i 57 segons, va culminar amb èxit la sev aventura en un final d'etapa no apte per a cardíacs. El corredor basc va ser un dels 32 corredors escapats al començament del dia i després de diversos atacs va decidir emprendre la seva ofensiva final a tres quilòmetres de la meta. El de Santurce va superar el belga Jasper Stuyven (Trek Segafredo), escapat en solitari a falta de 30 quilòmetres i fins i tot va aguantar l'atac de Julian Alaphilippe (Quick Step Floors), que va intentar a la desesperada lluitar per la victòria.

Fraile va superar els favorits en més de 18 minuts, encara que això no va canviar gens ni mica les tres primeres posicions de la classificació general.