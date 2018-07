Guardiola avala Luis Enrique com a seleccionador estatal

L'entrenador del Manchester City, el santpedorenc Pep Guardiola, va elogiar la decisió de Luis Enrique com a seleccionador espanyol i va assegurar que es tracta d'un tècnic «sensacional» per al futbol estatal, pel seu excel·lent currículum i pels seus bons anys com a entrenador del primer equip del FC Barcelona.

«L'elecció de Luis Enrique em sembla excepcional per al futbol espanyol», va indicar Guardiola abans d'enfrontar-se al Borussia Dortmund en el primer partit amistós de la pretemporada pel Manchester City, que va finalitzar amb victòria alemanya per 0-1 gràcies a un solitari gol de Mario Gotze de penal, a la mitja hora de partit.

«A més de ser el meu amic, Luis Enrique ha demostrat la seva qualitat en el filial blaugrana i especialment en el primer equip, on ha aconseguit una quantitat de títols increïble. És sensacional per a la selecció i per a ell, i li desitjo el millor», va afegir el de Santpedor.

La Copa Internacional de Campions va obrir amb el primer partit de la novena edició al llegendari Soldier Field amb la disputa d'un Manchester City de Guardiola amb el Borussia Dortmund. El migcampista Mario Gotze va donar la victòria a l'equip alemany després d'aprofitar un penal al minut 28 de la primera meitat.

Ambdós conjunts van disputar l'enfrontament amb molts joves futbolistes per començar a preparar la nova temporada.