Les habilitats dels drons captiven el Bages

La finca de Les Comes, a Súria, ha acollit aquest cap de setmana la primera edició de la Barcelona Drone World Cup, una prova del campionat del món de drons que ha estat organitzada per la companyia manresana-australiana Freespace Drone Racing, conjuntament amb el Club d'Aeromodelisme de la Catalunya Central.

La competició ha estat dividia en tres jornades, un primer dia d'entrenaments (divendres) en el que els pilots van poder preparar-se en el circuit i familiaritzar-se amb els obstacles per primera vegada. La segona jornada de dissabte va ser de rondes classificatòries i puntuables per la cursa d'avui diumenge. De les eliminatòries en van quedar els 32 millors pilots del cap de setmana els quals es veurien les cares en la gran final. Així, avui estat el gran dia del campionat, una jornada espectacular on s'ha pogut gaudir de curses de primer nivell protagonitzades pels millors pilots de drons del món (70 de 10 països).

El pilot alemany Marco Matthai, conegut en les carreres de drons com a ´Vilano, s'ha proclamat vencedor. El segon i tercer classificats han estat el pilot polonès Jan Wielgosz i el portuguès Rui Antunes, respectivament. La quarta posició ha sigut per al jove especialista francès de només 10 anys Killian Rousseau, essent el més ràpid del tot el cap de setmana, aconseguint la volta més ràpida del circuit. I el cinquè lloc del podi, l'austríac Bastian Hackl, company d'equip del pilot vencedor Marco Matthai (Team Black Sheep). L'entrega de premis ha anat a càrrec de Daniel Marco, director general del Catalonia Smart Drones, Domènec Molins, CEO de l´empresa manresana Helion Tools, Toni Puigneró, director del Consell Català de l'Esport, Hèctor Rodríguez actual president de la Federació Aèria Catalana, Eladi Lozano, màxima autoritat de l'aeromodelisme federat espanyol, Susanne Schödel, secretaria general de la FAI (Federació Aeronàutica Internacional) i Pep Vila director general de Les Comes i de Promotor Special Events Worldwide. Els pilots Marc Roman (setè) i Miquel Garriga Premià (desè) han estat els dos pilots estatals millor posicionats.

Nova generació

Per primera vegada, el públic ha pogut gaudir de la presentació del dron de competició FS500, una nova generació dissenyada i fabricada a mà per l'equip Freespace Drone Racing i que es preveu que sigui el successor de la categoria F3U. Una altra atracció ha estat la presentació estàtica del nou model de dron gegant de 25 kg de pes i 1,3 metres de llargada, anomenat FS1. Aquesta escala proporciona al dron la mida, la velocitat, la potència i el so ideal per captivar el públic, però a més, li permet disposar de les últimes tecnologies i equips necessaris per difondre les carreres de drons en directe i en alta definició, i es preveu que sigui el futur d'aquest esport. La Barcelona Drone World Cup ha estat un esdeveniment que ha comptat amb activitats per a tota la família.