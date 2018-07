Hamilton triomfa sota la pluja de Hockenheim i assalta el liderat del Mundial

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) ha aconseguit aquest diumenge la victòria al Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1, aprofitant l'abandonament de l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari) i assaltant així el lideratge del Mundial, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (Renault ) ha acabat en la dotzena posició i el seu compatriota Fernando Alonso (McLaren) s'ha retirat en l'última volta.

Després de 67 voltes al circuit de Hockenheim, Hamilton ha remuntat 13 posicions i ha creuat la meta en el primer lloc per davant dels finlandesos Valtteri Bottas (també Mercedes) i Kimi Raikkonen (Ferrari), que han estat segon i tercer després d'una carrera marcada per la pluja apareguda al final de la jornada i que ha provocat l'accident d'un Vettel molt trist, sabedor que cedia el lideratge mundialista gràcies al seu abandonament.

Per la seva banda, Sainz s'ha quedat a les portes d'esgarrapar uns pocs punts amb aquesta dotzena plaça després de veure's perjudicat des de l'inici per un mal moviment del seu company Nico Hulkenberg i també per arrossegar una sanció de 10 segons per avançar mentre hi havia el cotxe de seguretat a la pista. Mentrestant, l'asturià Fernando Alonso tampoc ha tingut sort amb l'elecció de pneumàtic i ha abandonat en la volta final.