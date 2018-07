L'equip estatal de Puiggròs debuta amb una pallissa a Nova Zelanda

La selecció espanyola femenina sub-17, amb la manresana Estel Puiggròs com a titular i autora de 7 punts i 5 recuperacions, es va estrenar ahir al Mundial de la categoria amb una plàcida victòria per 48-83 davant Nova Zelanda. L'equip que entrena Miguel Ortega no va tenir problemes davant d'un rival molt inferior, que només va poder plantar cara durant els primers deu minuts (19-22).

Al descans, l'equip estatal ja dominava per 31-49. I la diferència no va deixar de créixer en els dos últims períodes. En el tercer, Espanya només va encaixar 9 punts i en va anotar 18. I, en l'últim, l'equip estatal encara va fer l'escletxa més gran, amb 8 punts encaixats i 26 d'anotats.

En l'altre partit del grup, Hongria tampoc no va tenir pietat de la seva rival: va superar l'Argentina per 85-61, amb 18 punts de Rake Dombai i 17 d'Aliz Varga. Precisament la víctima d'aquesta derrota, la selecció argentina, serà la rival avui d'Espanya en el segon partit de la fase de grups.