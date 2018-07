La passió pels drons sobrevola el Bages

«És espectacular», comentava bocabadat un aficionat que presenciava els classificatoris dels F3U, el model de dron que competeix aquest cap de setmana al Barcelona Dron World Cup de Les Comes. La finca bagenca és la protagonista per primera vegada d'un esport que porta com a bandera la innovació tecnològica. Així, una de les vint proves de la Copa del Món de la Federació Aeronàutica Internacional (FAI) ha aterrat a la comarca del Bages impulsada per l'empresa manresanoaustraliana Freespace.

«Les Comes acull aquesta competició per un tema d'innovació i futur. És un tipus d'esdeveniment molt interessant que es desenvolupa en un espai immillorable» comenta Pep Vila, amfitrió de la competició.

Una prova que ha arribat a les Comes per mitjà del director de l'esdeveniment, Roger Ferrer, juntament amb el seu soci Martí Baselga. Els manresans fa quinze anys que estan vinculats a l'organització d'esdeveniments del motor i van decidir apostar pels drons. «Vam veure el potencial dels drons i no hi vam dubtar. Tenen l'ADN, l'adrenalina necessària per atraure els aficionats. Volem que aquest tipus de competicions evolucionin i siguin cada cop més populars», explica Ferrer.

En aquest sentit la ubicació escollida «ha estat un encert», segons Ferrer. «Agrair la confiança de la FAI, però també de Pep Vila, perquè sense la seva complicitat tot això no hauria estat possible. Les Comes és el millor espai possible per fer aquest tipus de competicions», agraeix Ferrer.

Un circuit innovador



En la jornada d'ahir a Les Comes prop de 70 participants de diferents països van fer volar els seus drons en un circuit pioner en el panorama internacional, disse-nyat per l'australià Chris Ballard. En la majoria de circuits, els punts per on han de passar els drons són inflables que s'ubiquen en poliesportius i el recorregut no passa dels 300 m de distància. En canvi, a la finca bagenca s'ha construït un circuit de 800 metres amb estructures metàl·liques que substitueixen aquests inflables i que suposen una revolució en els circuits de drons habituals.

L'organització de la prova ha procurat que tothom trobi el seu espai durant el cap de setmana. Per aquest motiu ha habilitat una zona d'inflables perquè els més menuts puguin passar-s'ho bé al costat de les zones en què es realitzen les curses. A més, els infants també poden provar uns drons en miniatura en un circuit adaptat a la seva mida.

Deixant de banda la competició, els aficionats que vulguin provar els seus drons també ho poden fer, així com resoldre dubtes tècnics en els boxes muntats al costat del circuit.

D'altra banda, la ciutat de Manresa ha estat molt present en aquest esdeveniment durant tot el cap de setmana. No només pel fet que l'empresa organitzadora tingui les seves arrels a la capital del Bages, sinó també per la implicació de l'Ajuntament i d'empreses com Helion Tools, ubicada al polígon de Bufalvent.

Freespace és una empresa que va néixer d'una start-up de la Fundació Universitària del Bages (FUB) i es troba en plena expansió. «La gent es munta els seus propis aparells comprant les peces habitualment per Internet i penjant tutorials i trucs per transmetre com anar cada cop més de pressa», clou Ferrer.