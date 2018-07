Raul serà a la final dels 100 tanques i Juárez i Pascual baten registres

Tres atletes de la Catalunya Central van aconseguir resultats destacats en la primera jornada dels Campionats d'Espanya absoluts d'Atletisme que es disputen aquest cap de setmana a les pistes del poliesportiu Juan de la Cierva de Getafe. Per sobre de tots va destacar Paula Raul, que va aconseguir la classificació per a la final dels 100 metres tanques després d'imposar-se en la seva sèrie amb un temps de 13.48 segons.

A més, Mar Juárez, atleta de l'Avinent, va aconseguir la seva millor marca personal en els 10.000 metres marxa: un registre que li va valer per acabar sisena a la final amb un temps de 46:24.03. I també va aconseguir un millor registre, en el seu cas de la temporada, l'anoienca Níria Pascual, del FC Barcelona, en javelina: 46,71 metres, una marca que li va servir per a ser cinquena de la final.

A més de Níria Pascual, dos atletes més de les nostres comarques i que competeixen amb el Barça van participar ahir als estatals: Jordi Sánchez va acabar setè en la final de javelina, amb una millor marca de 64,99 metres. I Anna Bové va ser desena en la seva sèrie de 1.500 llisos, amb 4:41.83, i no va passar a la final d'avui.

Per la seva part, el bagenc Albert Álvarez, de Sant Salvador de Guardiola però establert a Sòria, va signar un bon resultat en la perxa: amb una marca de 5,10 metres, l'atleta de l'Atletismo Numantino va acabar cinquè en la final.

Sis més del CAM



A més de Paula Raul i Mar Juárez, ahir es van posar en marxa sis atletes més de l'Avinent Club Atlètic Manresa. En la final de javelina, Blanca Garcia va fer una marca de 40,6 metres, un registre que li va valer per acabar desena. La mateixa posició que va ocupar Marina Guerrero en la final dels 3.000 obstacles, amb un temps de 10:50.54.

També va participar en una final Ainho Garcia, en pes: va acabar tretzena amb un millor llançament de 12,35 metres. I Ricard Clemente, en perxa, no va poder fer cap intent vàlid sobre els 4,90 metres després de no saltar sobre 4,70 metres, i va acabar en quinzena posició.

I, finalment, Laura Bou va serè sisena en la seva sèrie dels 400 metres llisos, amb un temps de 56.34, que no li va valer per classificar-se per a la final. Com tampoc ho va aconseguir Ángela López en els 400 tanques, en acabar setena de la seva sèrie amb un registre de 1:05.17.

Quatre atletes del CAI



Dels set participants del CA Igualada Petromiralles als estatals, quatre van competir ahir: Cora Salas va signar el millor resultat de tots, amb la sisena posició en la final del salt de llargada amb un registre de 6,14 metres.

Guillem Carnes va acabar en desena posició en la seva sèrie dels 10.000 metres masculines i va quedar fora de la final (3:58.26). El mateix que li va passar a Naima Ait Alibou, que va ser onzena en els 1.500 llisos femenins (4:44.07).

Per últim, Abdessamad Oukhelfen va abandonar en la final dels 5.000 metres llisos, la prova que va tancar la primera jornada d'aquests estatal d'atletisme.

Avui, sis atletes en acció



Sis dels nostres atletes lluitaran avui en les finals de les seves modalitats. A tres quarts de set de la tarda, Mònica Clemente, de l'Avinent Manresa, participarà a la final de perxa; i a la mateixa hora, Nora Taher, del CAI Patromiralles, ho farà en triple salt. Poc després serà el torn de Paula Raul als 100 metres tanca (19.20 h). Després, Marc Sánchez, del CAI Petromiralles, es posarà en marxa a la final d'alçada (19.25 h). I tancaran la jornada Jordi Y. Matsuoka, del CAI, en llargada (20.30 h), i Meritxell Soler, del CAM, en els 5.000 llisos (20.50).