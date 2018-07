Vettel fa la pole a Hokenheim i Hamilton amb problemes és 14è

El pilot alemany Sebastian Vettel (Ferrari) va conquerir la pole position, cinquena de la temporada, al Gran Premi d'Alemanya, equador del Mundial de Fórmula 1, al circuit de Hokenheim. Vettel va finalitzar la sessió d'entrenaments oficials davant del finlandès Valteri Bottas (Mercedes) i del seu company d'equip Kimi Raikkonen.

El britànic Lewis Hamilton, rival directe de Vettel pel títol del campionat, no va tenir la millor qualificació i no va poder passar del 14è lloc després de patir problemes hidràulics al seu monoplaça. Hamilton va empènyer el seu cotxe per intentar arribar sense èxit al box per tornar a sortir a la pista. El pilot espanyol Carlos Sainz (Renault) va aconseguir entrar de nou en l'últim tall de la classificació per segellar un vuitè lloc a la sortida. El pilot madrileny però no va poder ser més ràpid que el seu company d'equip Niko Hulkenberg (7è).

El pilot asturià Fernando Alonso no va poder acompanyar el seu compatriota a la Q3 i haurà de remuntar des de l'onzena posició fins arribar a la zona dels punts. Max Verstappen (Red Bull) acompanyarà a la segona fila de la graella el finlandès Kimi Raikkonen, mentre que els dos pilots de Haas Kevin Magnussen i Romain Grosjaen compartiran la tercera fila de sortida respectivament.

El pilot de Red Bull Daniel Ricciardo començarà la cursa en l'última posició de la sortida i pel p it lane ja que divendres va ser sancionat per canviar el motor del seu monoplaça.