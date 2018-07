El Berga és el més matiner i avui ja es posa a treballar

Hi ha equips de categories catalanes, pocs, que ja tenen una setmana de rodatge. La majoria, però, començaran a preparar-se la setmana que ve. I el Berga ho farà avui, dilluns, i serà el més matiner de casa nostra. La idea del seu entrenador, Joan Prat, és la d'avançar uns dies la pretemporada i, a l'agost (del 3 a l'11), donar descans als seus jugadors, alguns dels quals aprofiten per fer les vacances que tenien programades.

El Berga, que repetirà al grup 4 de Segona Catalana, presenta algunes novetats al seu equip respecte a la campanya passada. Han estat fitxats Marc Torres de l'Avià, Sergi Suárez Sua, del Vic (torna a l'equip) i José María López Yuti del Rubí (abans a l'Avià i el Sallent). Repeteixen Dani Peralta, Sergi Porcel, Marc Sala, Xavi Carreras, Carles Blanch, Gerard Martínez, Jordi Torner, Oriol Dalmau, Eduard Vila, Edu, Agustí Casanovas Agus, Joan Bertrans, Joan Noguera, Joan Fígols Joanet, Rafa Zafra (s'està recuperant d'una grau lesió) i Sergi Ruiz. L'entrenador Joan Prat encara no dóna per tancada la plantilla, tot i que no aspira a tenir-la molt nombrosa.

La lliga de Segona Catalana arrancarà entre l'1 i el 2 de setembre. En el cas del Berga, en la primera jornada haurà de visitar un Ripollet molt renovat. El primer partit a casa serà per als berguedans amb el Vic-Riuprimer, un vell conegut de la categoria.



Cinc partits de pretemporada

El Berga té programats cinc partits de preparació. El primer, el dia 12 d'agost, a casa amb la Unificació Bellvitge juvenil. El següent, també a Berga, davant el Solsona, el dia 14. El dia 19, la Copa Queralt. I els dies 21 i 24, enfrontaments de la Copa Cor de Catalunya del Joanenc, amb el Solsona i el Sallent, respectivament; en cas de classificar-se, la final és el dissabte dia 25.