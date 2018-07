«Vaig començar a tirar pel meu home, perquè no ho deixés»

arxiu particular

Mercè Mas, tiradora i docent arxiu particular

Va descobrir el tir de precisió per mitjà de l'amor de la seva vida, Josep Perarnau, fa 46 anys. Va regentar la granja familiar amb el seu marit i s'especialitzava a ajudar a parir les truges. El desànim del Josep després d'una operació a l'esquena la va empènyer a competir.



Va trobar la persona ideal amb l'annex de l'afició al tir de precisió.

A casa, a Santa Maria de l'Estany, mai havíem parlat d'armes. Ho vaig trobar tot alhora, l'amor i l'esport. Sí, vaig descobrir el tir a través del Josep ara fa 46 anys.

Aleshores no devien anar a tirar a un club de tir.

No, els costums socials eren diferents. Teníem 14 i 17 anys i anàvem al bosc, a un indret solitari, a la llera del riu Ter, a fer diana amb llaunes.

Després van iniciar un projecte familiar i professional conjunt: la granja.

Sí, una granja situada al terme municipal de Roda de Ter, amb la masia més propera situada a tres quilòmetres. Allà, en un cobert, vam muntar una sala de tir personal per poder entrenar-nos.

Durant anys no va competir, només practicava el seu esport predilecte.

Tirava amb carrabines d'aire comprimit i els cap de setmana, amb els fills, el David, l'Albert i el Jordi, anàvem a veure competir el pare.

Un fet vital va canviar això per sempre més.

El Josep es va haver de sotmetre a una greu intervenció quirúrgica a l'esquena. Després de l'operació, estava desanimat i em va insinuar que deixaria la pràctica del tir. Llavors, per evitar que ho deixés, per empènyer-lo a continuar, vaig començar a competir jo.

En quines modalitats s'ha especialitzat i domina?

Tiro amb carrabina de foc del calibre 22 tant en competicions de BR-50 com de F-class. He assolit un bon nivell en les dues modalitats. I per plaer, també practico amb la carrabina d'aire comprimit.

El de Manresa també serà el seu tercer mundial.

Participar en un campionat del món és una experiència única i, sobretot, una oportunitat per millorar.

Uns coneixements que tant el Josep com vostè transmeten a través de l'escola del CT Precisió.

Van prendre part en la seva gestació. No podíem llançar la idea i desvincular-nos-en. Per això ens vam oferir a ser-ne els monitors.