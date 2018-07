Gran remuntada de Hamilton per liderar de nou el Mundial

El britànic Lewis Hamilton, pilot de Mercedes, va aconseguir ahir la victòria al Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1, aprofitant l'abandonament de l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari). Un resultat que li va permetre recuperar el lideratge del Mundial en una cursa en què Fernando Alonso (McLaren) es va haver de retirar a l'última volta.

Després de 67 voltes al circuit de Hockenheim, Hamilton va remuntar tretze posicions i va creuar la meta primer, davant dels finlandesos Valtteri Bottas (Mercedes) i Kimi Raikkonen (Ferrari), segon i tercer després d'una cursa marcada per la pluja apareguda al final de la jornada i que va provocar l'accident d'un Vettel molt trist, sabedor que cedia el lideratge del Mundial per culpa del seu abandonament.

L'asturià Fernando Alonso tampoc no va tenir sort i el seu equip no va encertar en l'elecció de pneumàtics per contrarestar la intermitent pluja, la qual cosa va propiciar el seu abandonament a la volta final.



Remuntada des de l'inici

Hamilton havia estat víctima dissabte passat d'una errada hidràulicaque li va impedir disputar la Q2 i que el va fer sortir des de la catorzena posició. I ja des de l'inici l'anglès va començar a remuntar i aviat es col·locaria a l'estela de Raikkonen.

El primer terç de cursa es va agitar quan l'australià Ricciardo es va aturar durant la volta 29, amb Hamilton ja en quarta posició. La bandera groga en pista va propiciar un replantejament de l'estratègia respecte a la parada a boxs de tots els equips. Hamilton, per exemple, va apostar per fer la seva única parada a la volta 43 per col·locar pneumàtics de sec. No va fer cas de les constants previsions de pluja, però el pla li va sortir de meravella gràcies al contratemps d'un Vettel que es va estavellar contra les proteccions. Després, entre els favorits, Bottas va pressionar un Hamilton que va resistir i va mantenir la primera posició per assaltar el Mundial.