L'Artés, lluita i sacrifici per assolir l'èxit

«L'Artés ha tornat on havia d'estar», afirmava l'entrenador del primer equip del Futbol Club Artés, Adrià Torres. Després de quedar amb la mel als llavis la temporada passada, els artesencs han complert el seu objectiu i han aconseguit tornar a la Tercera Catalana. Els homes de Torres van pujar directament després de proclamar-se campions del grup 1 de Quarta Catalana amb set punts de diferència respecte del Castellnou.

«En els darrers anys ens ha costat mantenir-nos a Tercera, però hem aconseguit construir un bloc jove i ambiciós que ens il·lusiona de cara al futur», explica Torres. Malgrat tot, la temporada no ha estat fàcil per als artesencs, que han hagut de lluitar amb les lesions i altres contratemps. «Tot i les dificultats, aquest equip ha demostrat que està unit i ha mostrat la lluita i sacrifici que es necessita per assolir l'èxit», destaca Torres.

Els números parlen per si sols. Només dos partits perduts i l'equip menys golejat de la lliga. I és que la defensa s'ha convertit en un dels pals de paller d'aquest grup i en especial del seu tècnic. «Penso que primer s'ha de treballar l'aspecte defensiu. L'equip ha entès molt bé la idea de joc i hem lluitat tots junts per conservar-la», afegeix Torres.



El descens de fa dues temporades va fer molt mal al poble bagenc i a una plantilla que va perdre algunes de les seves peces més importants. Tot i això, a principi de curs, alguns dels jugadors que havien marxat en el seu dia, van tornar per intentar que l'equip recuperés la categoria perduda. «Crec que això ens ha donat un plus de confiança i també ha estat una de les claus de l'ascens», confessa el tècnic artesenc.

El projecte del Futbol Club Artés, amb Torres al capdavant, va començar fa tres temporades i en aquesta darrera la columna vertebral de l'equip s'ha conservat per fer el salt a Tercera Catalana. En aquest sentit, l'equip només ha tingut vuit baixes, però ja s'ha reforçat amb cinc jugadors. «Volem suplir les baixes d'enguany, però el fet de mantenir el bloc principal de jugadors fa que l'equip no s'hagi de reforçar gaire. Simplement volem reforçar totes les línies una mica, però no tenim cap prioritat», explica Torres.

Així, el conjunt roig-i-negre farà el salt a una categoria que el 90% dels seus jugadors ja coneix. Per aquest motiu, el procés d'adaptació no serà tan llarg, encara que Torres vol evitar marcar-se un objectiu general. «Crec que parlar ara de permanència o ascens és massa precipitat. Ara per ara, ens hem marcat objectius quotidians, és a dir, anar dia a dia, partit a partit, i superar-nos constantment. El temps dirà on hem d'estar», clou Torres.