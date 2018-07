L'igualadí Dani Vilà guanya en quads i Esteve queda tercer de la seva classe

El pilot del Moto Club Igualada Dani Vilà va aconseguir la victòria en la prova de quads en la Baja Aragón, que va finalitzar ahir a Terol després de tres dies de competició. Va ser el millor resultat dels quatre participants de les nostres comarques, que van alternar llums i ombres en el decurs de la seva presència en la prova clàssica aragonesa de l'estiu.

Vilà estrena el seu palmarès de triomfador a la Baja després d'aprofitar en l'última jornada la retirada del primer classificat dissabte, Mario Gajón, que només li treia 48 segons de diferència. La pressió de Vilà va ser positiva i va poder provocar que el pilot local, tres vegades vencedor de la prova, cometés una errada i s'hagués de retirar. D'aquesta manera, l'anoienc va superar el vencedor de l'any passat, el portuguès Arnaldo Martins, i l'extremeny Miguel Antonio Esteban, que va completar el podi.

Per la seva banda, en cotxes, l'olianès Isidre Esteve va aconseguir finalitzar tercer de la seva classe, T1.2, i setzè de la classificació general. La victòria, en la general de cotxes, va ser per al rus de Toyota Vladímir Vasiliev, que va superar de només 52 segons el primer de la classe d'Esteve, el polonès de Mini Jakub Przygonski. Tercer del podi general va ser el líder després de la primera jornada, el txec Martin Prokop.



Avaria maleïda

En la categoria de camions, el Mercedes del Moto Club Igualada i de l'equip Epsilon, pilotat pel bagenc Àlex Aguirregaviria, acompanyat per Marc Martí i per Francesc Silisi, es va haver de retirar per culpa de problemes amb els frens. El dia anterior havien arribat a liderar la categoria, després de les punxades de Valtr i Macik, però ells també van haver de canviar un pneumàtic i van baixar fins al tercer lloc. Ahir, al quilòmetre 50, van perdre massa temps per arreglar la seva avaria i van decidir abandonar. Aguirregaviria reconeixia ahir a la tarda que «ha estat una llàstima, perquè ja ho teníem a l'abast, però ja no podíem ser tercers i hem decidit deixar-ho».

Per contra, bones notícies per a Gerard Farrés, que, tot i acabar en 31a posició en la categoria de buguis, per culpa de l'accident de dissabte, que el va deixar sense opcions a la classificació general, va tornar a guanyar l'etapa, ahir amb 1.29 de diferència respecte del guanyador absolut, Dani Solà. Farrés ha vençut en dues de les tres jornades de la Baja i sembla que la seva adaptació a les quatre rodes va molt bé.