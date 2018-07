Manresa acull des d'avui el tercer mundial de carrabina BR-50

Des d'avui fins dissabte, Manresa serà el centre neuràlgic mundial del tir de precisió. La perseverança de la junta directiva del Club Tir Precisió Manresa durant més d'un any ha donat un fruit difícil d'assaborir pels aficionats a l'esport de la capital del Bages: convertir la ciutat en la seu única d'una cita mundialista. Les gestions del president Xavier Llorente, de Josep Maria Mitjana i de Joan Solé han propiciat que la ciutat aculli la tercera edició del World Rimfire Championship de carrabina BR-50.



Aplegar l'elit d'aquesta modalitat

Aquest esdeveniment reuneix a Manresa una setantena de tiradors de tretze nacionalitats. L'actual campió del món, el francès Luc Brouquier, encapaçala l'elit dels tiradors amb carrabina BR-50 present a la capital del Bages.

Des de les nou del matí d'avui fins a les sis de la tarda, tiradors d'Alemanya, Austràlia, Bèlgica, Eslovènia, Espanya, França, Holanda, Itàlia, Luxemburg, Namíbia, Portugal, el Regne Unit i la República de Sud-àfrica prenen part en la primera sessió oficial d'entrenaments. Demà, les instal·lacions del Club Tir Precisió Manresa acolliran la segona jornada preparatòria.

Dimecres, a les vuit del matí, a la zona enjardinada de les dependències del club, una breu cerimònia inaugural, amb parlaments de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i de Xavier Llorente, president del Club Tir Precisió, serà el preludi de l'inici de la competició per equips, que es desenvoluparà entre el mateix dimecres i l'endemà, dijous, entre les nou del matí i les sis de la tarda. L'acte tindrà la presència de François Luciani, màxim mandatari de la World Benchrest Shooting Federation (WBSF).



Fins a tres equips per selecció

La normativa del campionat del món per equips de carrabina BR-50 determina que cada país hi pugui competir amb tres equips de tres tiradors cadascun. Els combinats nacionals es completen amb un desè tirador que exerceix de suplent dels tres equips titulars. Aquesta peculiaritat propicia que el podi del mundial puguin ocupar-lo tres equips d'un mateix país, per exemple Alemanya A, B i C, o que França B pugui assolir una millor classificació que el seu equip A.

Els tres membres de cada equip disposaran, tant dimecres com dijous, de tres tandes de 30 minuts de durada per fer 25 blancs en un punt de tir amb la màxima precisió possible. Les dianes de paper que s'utilitzen per competir en el tir atorguen una puntuació mínima de dos punts als tirs menys centrats i una màxima de deu a les descàrregues més precises. Encertar just al centre de la diana permet acumular els anomenats bulls, que s'utilitzen per desempatar en el cas que dos equips assoleixin la mateixa puntuació final. Divendres i dissabte es desenvoluparà la competició individual que ha de determinar el nou campió del món, en la mateixa franja horària i amb el mateix format competitiu. La cerimònia d'entrega de medalles es farà dissabte a les sis de la tarda. El sopar de gala a la Torre Busquet, a les nou del vespre, serà el llustrós epíleg del campionat del món. La capitalitat esportiva de Manresa haurà estat, durant sis dies, d'abast mundial.