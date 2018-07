Una modalitat no olímpica d'alta precisió amb una llarga tradició als Estats Units

Mercè Mas sosté una carrabina BR-50, una arma per assolir la precisió arxiu particular

El tir amb carrabina BR-50 és una modalitat esportiva no olímpica emparada per la Real Federación de Tiro Olímpico (RFEDETO) des del 2005, dins l'apartat de bench rest. Aquest tipus de tir de precisió té una gran tradició i acceptació als Estats Units. Les competicions s'efectuen amb armes del calibre 22 i percussió anul·lar, dotades d'un visor telescòpic sense límit d'augments.

Per entrenar-se i competir, els esportistes utilitzen unes peculiars taules sobre les quals se situa la car-rabina. Els tiradors fan les descàrregues asseguts rere aquestes taules, on reposa l'arma, acuradament recolzada per cercar la màxima precisió dels tirs. La normativa permet subjectar la carrabina amb tot un seguit de suports específics que busquen mantenir l'arma inmòbil en el moment d'executar la descàr-rega. La boca del canó de la carrabina ha de sobresortir, com a mínim, un centímetre de la taula.

L'obsessió dels tiradors és assolir la màxima precisió en tots els tirs, encertar el centre exacte de la diana, l'anomenat bull.

Per aconseguir-ho els nous esportistes han de sotmetre's a un acurat procés d'aprenentatge que els ha de permetre conèixer a fons les tècniques pròpies del tir de precisió, que abasten àmbits tan diversos com la posició del cos i de la cara, la posició de la carrabina o aprendre quan cal inspirar, expirar o deixar de respirar. A les competicions també es mesura la força del vent amb anenòmetres.

El primer mundial de carrabina BR-50 es va disputar a França el 2014. El va guanyar l'australià John Radford, un reconegut tirador que aleshores tenia 76 anys.