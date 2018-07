Nielsen derrota Izagirre a l'esprint de Carcassona i Thomas segueix líder

El ciclista danès Magnus Cort Nielsen es va apuntar ahir la quinzena etapa del Tour de França, entre Millau i Carcassona (181,5 km). D'aquesta manera va donar la segona victòria seguida a l'equip Astana, després del triomf de dissabte del basc Omar Fraile.

Nielsen va culminar amb èxit la seva remuntada en un final d'etapa no apte per a cardíacs. El danès va ser un dels set ciclistes que va encalçar el polonès Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) a 23 quilòmetres de meta. El descens després del pic de Nore va servir al ciclista de 25 anys per lluir el seu poderós esprint i aconseguir la victòria, en la qual és la seva primera etapa guanyada en aquest Tour.

El basc Ion Izagirre (Barhain-Mèrida) i l'holandès Bauke Mollema (Trek-Segafredo) van resistir l'esforç final, i va ser el corredor espanyol qui va atacar el danès en la recta final de Carcassona fins a entrar a la meta com a segon classificat de l'etapa. Per la seva banda, una part del gran grup va tenir una caiguda a cinc quilòmetres de l'arribada a Carcassonna, iniciada per l'australià Damien Howson (Mitchelton-Scott).

L'etapa va acabar amb el Team Sky comandant el grup abans de l'esperada jornada de descans d'avui. La formació anglesa manté Geraint Thomas com a mallot groc de líder.