«No he presenciat mai un acte de violència en un club de tir»

Va néixer a Sant Hipòlit de Voltregà fa 64 anys. Va optar per residir en una masia al terme muncipal de Roda de Ter, envoltat d'un entorn natural incomparable. Allà va regentar una granja de porcs fins a la jubilació. Va ser desè al segon mundial de carrabina BR-50, el 2016, a Portugal.



La seva afició pel tir comença a la infantesa.

Quan era petit, deixava d'anar a classe per anar a matar pardals amb una escopeta de balins que es carregava amb una palanca, tot i que pertanyia a una família de pagès. M'agradava fer punteria, encertar.

Va provar la caça, però aquesta activitat no el va convèncer.

M'hi vaig iniciar durant l'adolescència. Però de seguida em vaig adonar que caçar no s'adequava al meu tarannà. El que m'agradava era anar a un club a fer entrenament, entrenament i entrenament, a competir amb mi mateix per millorar i ser més precís. Ara, no aniria a caçar per res del món!

I va vehicular les seves inquietuds a través del Club de Tir Esportiu d'Osona.

M'hi vaig associar als 25 anys. Allà vaig ampliar el ventall d'armes amb què tirava. Per exemple, vaig tirar amb armes d'avantcàrrega, modalitat de la qual vaig ser dos cops campió de Catalu-nya. Però el temps és limitat i per poder millorar, vaig haver d'optar per l'especialització en la carrabina de foc i les modalitats BR-50 i F-class. Des de fa vint anys pertanyo al CT Precisió Manresa.

Va haver d'abandonar l'especialitat F-class.

Sí, arran d'una greu intervenció quirúrgica a l'esquena. Era molt incòmode haver d'estirar-se i mantenir-s'hi durant tota una sessió preparatòria o una competició.

Ha pres part en les dues primeres edicions del mundial i hi ha assolit una reeixida classificació.

Vaig ser dissetè al primer mundial, a França, el 2014, i desè a Portugal fa dos anys. En aquesta edició, el meu objectiu és millorar aquesta classificació, sense descartar guanyar. És difícil, improbable, però no impossible.

El tir de precisió i la violència estan relacionats?

No he presenciat mai un acte de violència en un club de tir. Els tiradors són persones madures que van al club per superar-se i millorar. Aquesta és la idiosincràcia del tir de precisió.