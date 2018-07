Òdena celebra la seva primera Nit de l'Esport i fa cinc reconeixements

Òdena va celebrar la primera edició de la seva Nit de l'Esport, un acte de reconeixement als esportistes i clubs del municipi amb mencions i premis per a aquells que durant aquesta última temporada han destacat per algun motiu. El Teatre Unió Agrícola va ser l'escenari d'un acte que va tenir una bona presència de públic.

El primer reconeixement va ser per a l'equip aleví A del CE Òdena, que es va proclamar campió del grup 20 de tercera divisió. El segon va anar a parar a l'infantil A del mateix club, que va obtenir el títol del grup 32 de segona divisió. La tercera menció va ser per a Walid Ikken, qui el febrer passat es va proclamar campió de Catalunya de Muaythai en categoria elit cadet en menys de 51 quilos. Un altre reconeixement va ser per a la ciclista professional Lorena Llamas, que, tot i no ser d'Òdena, està molt vinculada al municipi perquè la seva família sí que ho és. Finalment, la darrera menció va ser per a l'atleta Aitor Caldito, que va ser subcampió d'Espanya sub-18 en salt de llargada.