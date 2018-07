La qualificació de la perxa serà el proper 7 d'agost

? Segurament Mònica Clemente no comptava d'anar als europeus de Berlín, però ara tant ella com el seu entrenador, el mític saltador dels anys vuitanta Alberto Ruiz, hauran de planificar el temps que els queda fins al debut en els campionats. Serà el proper dimarts, 7 d'agost, a les 19.05 hores. És quan comença la ronda de qualificació del salt de perxa femení. La final serà dos dies més tard. A Berlín també hi serà la banyolina Esther Guerrero, entrenada pel manresà Joan Lleonart, que ahir va aconseguir la plata als 1.500 metres.