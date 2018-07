La saltadora del CAI Nora Taher aconsegueix posició de finalista

n A part de les dues medalles aconseguides ahir per les atletes de l'Avinent Manresa, altres competidors de les nostres comarques van prendre part en diverses finals de la darrera jornada dels Campionats d'Espanya d'atletisme, i alguns van estar a punt d'arribar a posició de finalista, entre els vuit primers classificats de la seva especialitat.

La més destacada va ser la saltadora de triple del CA Igualada Petromiralles Nora Taher, que va aconseguir la vuitena posició i, per tant, lloc de finalista en la seva disciplina. Taher va fer un millor salt de 12,83 en el seu segon intent i s'hi va acostar en el posterior amb un de 12,80. Tots dos li van servir per passar a la millora, però ja no va poder avançar més. El triomf va ser per a una de les estrelles de l'atletisme espanyol, la gallega Ana Peleteiro, amb 14,55 metres, rècord dels campionats. Va ser el millor resultat del CAI en els estatals darrere del cinquè lloc de Cora Salas de dissabte en el salt de llargada amb 6,14 metres, a un centímetre de la quarta.



Tres competidors més

Ahir van competir tres atletes més de casa nostra. Així, en els 5.000 metres, la santjoanenca Meritxell Soler (Avinent Manresa) va quedar en novè lloc amb un temps de 17.09.15. La vuitena posició va quedar un pèl allunyada, a gairebé vuit segons. El triomf en la cursa va ser per a Maitane Melero (Grupoempleo Pamplona), amb un registre de 16.09.78.

L'altre que va estar fora de les vuit primeres posicions va ser Jordi Yoshinori Matsuoka. El jove saltador de llargada no va poder passar a la millora, a la qual accedeixen els vuit primers després del tercer salt, després de fer 7,08 metres en el seu tercer intent i acabar en desena posició. El triomf va ser per al blaugrana Jean-Marie Okutu, amb un salt de 8,01 metres que significa la millor marca espanyola de la temporada.

No es va mostrar tan encertat el seu company d'equip, el saltador d'alçada Marc Sánchez, que només va poder ser dotzè amb un alt de 2,05 metres i tres nuls en 2,09. Va guanyar Alexis Sastre, del Playas, amb 2,18 metres.