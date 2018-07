El surienc Edu Lamas es proclama campió d'Europa a 'casa'

La selecció espanyola d'hoquei patins, amb el surienc Edu Lamas a les seves files, es va proclamar ahir campiona d'Europa per dissetena vegada en la seva història, després de golejar Portugal a la final de la Corunya. Lamas, que jugava a casa perquè pertany al Liceo, va marcar un dels sis gols espanyols, juntament amb Jordi Adroher, Ignacio Alabart, Pau Bargalló i Ferran Font, que va firmar un doblet.

Els homes que entrena Alejandro Domínguez ja van guanyar la selecció portuguesa l'any passat a la final del Mundial de la Xina en els penals (2-1), amb Albert Casanovas com a heroi. I aquesta vegada, Espanya va tornar a imposar-se als seus veïns peninsulars amb un ambient molt favorable, com a amfitrió del torneig a la Corunya, per sumar el dissetè títol europeu del seu palmarès davant la joia de la grada. D'aquesta manera, a més, Espanya va recuperar el títol europeu que se li resistia des del 2012.

Els espanyols van dominar sense problemes un plàcid primer temps, tot i que van haver de remuntar. Portugal es va avançar amb un gol primerenc de Gonçalo Alves, però la bona actuació defensiva d'Edu Lamas va evitar que caiguessin més gols dels portuguesos. A 19 minuts del final, Jordi Adroher va posar l'empat en el lluminós perquè Ferran Font culminés la remuntada.

Portugal no va transformar un penal que va llançar Alves gràcies a una superba intervenció del porter Sergi Fernández. I Lamas va tornar a aparèixer quan la selecció estava en inferioritat numèrica, per una expulsió per acumulació de 10 faltes, i com ja va fer amb un doblet en les semifinals davant França (8-2), va posar el 3-1 per tancar la primera meitat.

El segon període va arrencar com havia finalitzat el primer, amb la selecció estatal controlant el partit i amb totes les oportunitats de marcar. Ignacio Alabart va posar el 4-1 i Pau Bargalló el 5-1 que deixava tocats els portuguesos. La defensa espanyola va amargar la tarda al màxim golejador del torneig, Joao Rodrigues (24), però no va poder evitar que inflés els seus números amb un penal i un gol de rebot que només van servir per maquillar el resultat. Font va ser l'encarregat de liquidar el partit amb un gran xut.