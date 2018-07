Toni Bou supera la lesió de dissabte i obté una victòria heroica a Bèlgica

Tot allò que dissabte era dramàtic es va convertir ahir en una gran alegria. Després que dissabte caigués i es lesionés un genoll, la qual cosa comprometia la seva participació en el Gran Premi de Bèlgica, Toni Bou va tornar-se a superar i va guanyar la prova, amb la qual cosa fa un pas molt important per guanyar el seu dotzè mundial a l'aire lliure.

Quan només falten dues proves per al final, Bou té 23 punts de diferència sobre el seu principal rival, un Jeroni Fajardo que ahir només va poder ser sisè, i podria quedar campió en la propera prova, que tindrà lloc a Slisden, a la Gran Bretanya, el primer cap de setmana de setembre. A més, guanya temps per recuperar-se del genoll. Ahir, després de gua-nyar, Bou explicava que «he passat una nit complicada, amb molt líquid al genoll, i ja durant la cursa he pogut aguantar el dolor, però ha estat complicat». A més, va tenir l'alegria del tercer lloc del seu company d'equip, el japonès Fujinami, que ahir el va ajudar molt «perquè ell també va passar per una lesió similar. Ho he passat malament, salvava cada zona gairebé al límit, però finalment he aconseguit una primera posició fantàstica que és molt bona per al campionat».

De fet, Bou va basar el triomf en una gran primera volta, en què va fer només 20 punts de penalització, onze menys que Raga, que ja no va tenir cap possibilitat de remuntar malgrat va retallar set punts en el segon gir.