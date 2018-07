VÍDEO | El vibrant discurs de Pep Guradiola: «Odieu-me, cap problema»

El proper 17 d'agost, la plataforma de vídeos d'Amazon publicarà un documental basat en el treball del Manchester City i Pep Guardiola, titulat «All or nothing».



En un primer tràiler del documental que ha compartit el club anglès i que ja és viral, s'hi veu el fragment d'un espectacular discurs motivacional de l'entrenador de Santpedor.



Guardiola explica durant la xerrada que alguns dels seus jugadors rendeixen més quan estan enfadats amb ell, així que no té cap problema en deixar un missatge contundent: «Odieu-me, cap problema», diu el tècnic, que també expressa que una de les claus del futbol és «el coratge».





"No infravaloraria aquest equip? perquè aquest equip és capaç de qualsevol cosa".



