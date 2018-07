El Barça marxa als EUA, on mostrarà els descartats

El Barça va iniciar ahir la seva segona setmana de pretemporada amb una doble sessió d'entrenament a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. En aquesta, tant Rafinha com Paco Alcácer van fer treball específic. D'altra banda, i a causa de les absències dels futbolistes que van disputar el mundial de Rússia, fins a deu jugadors del Barça B van completar el grup que es va entrenar sota les ordres de Valverde: Palencia, Mingueza, J. Cuenca, Miranda, Monchu, Collado, Riqui Puig, Abel Ruiz, Carles Pérez i Chumi.

Aquest matí, els blaugrana faran l'última sessió de treball abans de viatjar cap als Estats Units en un vol que sortirà a les 16.30 hores. En l'expedició, excepte canvis d'última hora, només hi haurà un mundialista, el porter Marc-André Ter Stegen. També hi seran els dos nous fitxatges, el brasiler Arthur i el francès Lenglet, jugadors del filial i alguns que no compten per a Valverde, com Aleix Vidal, Rafinha o André Gomes. Qui no viatjarà és Douglas, que aquesta temporada vinent jugarà cedit al Sivasspor turc, segons va fer oficial el Barça ahir.

En terres nord-americanes, el Barça disputarà tres amistosos: contra el Tottenham, diumenge a Los Angeles, davant la Roma, el dimecres 1 d'agost a Dallas, i amb el Milan, el diumenge 5 a San Francisco. En aquesta gira els acompanyarà per primera vegada l'equip femení, que disputarà un amistós davant el SoCal FC, un equip de la Women's Premier League, aquest dissabte.