La cicloturista Buff 4 Cims té un gran impacte econòmic i mediàtic a Bagà

La Buff 4 Cims és una ruta cicloturista que es caracteritza per emfatitzar un seguit de valors diferencials que la fan única i especial. Bagà és la seu de la marxa, en un entorn natural privilegiat. Amb poc més de 2.000 habitants, el poble és capaç d'acollir una de les proves cicloturistes més grans de Catalunya i Espanya. El nombre elevat de participants té un gran impacte a la vila. Cada ciclista, amb els seus respectius acompa-nyants (si escau), deixen una despesa elevada al poble ja sigui en allotjaments, àpats, compres diverses o visites a diferents espais locals. Cada any creixen les pernoctacions i el nombre de visitants (+2.600), que fan una despesa estimada de 250.000 euros.

Cada participant (o acompa-nyant), segons un estudi de l'organització, gasta uns 94,86 euros de mitjana en els gairebé dos dies d'estada. El 52,5% dels visitants passen més d'un dia a Bagà (un 4,3% més respecte de l'any passat) i el 39,1% de participants van acompanyats (un 6,6% més respecte de l'edició passada). La prova cicloturista és una de les més importants a nivell estatal i l'edició d'enguany, del 8 de juliol, ha tingut un gran impacte a les xarxes socials. Es va rebre al voltant d'uns 150.000 correus electrònics, es va guanyar un total de 3.700 seguidors al Facebook i uns 2.200 seguidors a Instagram.



Novetats al recorregut

Enguany s'ha recuperat el circuit de la clàssica organitzada als anys 90 per la Unió Esportiva Sants. La marxa Buff 4 Cims finalitza a coll de Pal a l'estil d'una etapa reina d'una gran volta. Com cada any hi ha el recorregut dels més valents, anomenat 4 Cims, de 142 km i 3.350 m de desnivell acumulats, que passa pel coll de la Creueta, Gombrèn, Castellar de n'Hug i coll de Pal. També hi ha el 2 Cims de 110 km i 1.800 m de desnivell i el 3 Cims de 122 km i 2.100 m de desnivell.