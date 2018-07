La Festa de l'Esport de Navàs recompensa trajectòries i capacitat d'organització

arxiu particular

L´equip prebenjamí de futbol del CE Navàs va ser campió de lliga arxiu particular

L'àrea esportiva de l'Ajuntament de Navàs va organitzar una nova edició de la Festa de l'Esport, on van destacar les activitats lúdico-esportives, la presentació del llibre La màgia dels pedals, d'Alba Xandri i Ricard Calmet, i el reconeixement a diversos esportistes i entitats.

La sala d'actes de la biblioteca del municipi va quedar petita per escoltar les aventures dels berguedans Xandri i Calmet, que van fer la volta al món en bicicleta en 965 dies, en els quals van recórrer 55.000 quilòmetres i 41 països.

La part més emotiva de la jornada va ser el lliurament de plaques a diversos esportistes i entitats, com ara el Centre Excursionista de Navàs per l'organització de la Marxa Romànica de Resistència des de fa 31 anys; el Club Karate de Manel Cantero pels seus 25 anys d'activitat; Salva Arco, que va ascendir a l'ACB amb el Breogán; Ferran Torreblanca, campió català i subcampió estatal infantil amb el Barça; els exjugadors de bàsquet Climent Fàbrega, Jaume Vidal i Magí Suau, decisius ara fa 50 anys per fer pujar el Manresa a Primera; l'equip de veterans de la lliga BAB, i l'equip de futbol prebenjamí del CE Navàs.