La galeria de foc del CT Precisió Manresa va viure ahir la primera jornada d'entrenaments oficials

La majoria dels 71 tiradors que prendran part al mundial de car-rabina BR-50 de Manresa van participar, ahir, a la galeria de foc del Club Tir Precisió, a la primera jornada de sessions preparatòries, en un ambient distès. Avui, dimarts, es fa la segona i darrera.

La majoria dels membres de l'equip estatal ja coneixien les instal.lacions de l'entitat manresana, però no podien evitar lloar l'organització de la competició. El valencià d'origen georgià Artur Sarkisov era especialment vehement. «A Portugal, el 2014, ni tan sols tenien un lloc on adquirir aigua per refrescar-nos. A Manresa, tenim servei de bar i cafeteria; un espai habilitat per tal que cada selecció pugui emmagatzemar el material i, a més, gaudim d'una galeria de foc amb aire condicionat!».

Els tiradors de la selecció no només no reben cap compensació per representar l'Estat, sinó que han d'assumir les despeses de desplaçament i allotjament. Almenys, en aquest mundial, se'ls facilitaran quatre samarretes per esportista, una per dia de competició. A Portugal, els tiradors van haver d'autoorganitzar-se per adquirir i lluir una equipació que els distingís com a selecció.