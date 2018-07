Clemente: «Me la vaig jugar molt quan vaig decidir no saltar els 4,35 metres»

Alberto 'Lobito' Ruiz, l'entrenador de Mònica Clemente al CAR de Sant Cugat, comentava el febrer, després que l'atleta de l'Avinent CA Manresa guanyés l'estatal absolut de perxa en pista coberta, que «el seu màxim aquesta temporada seria poder entrar als campionats d'Europa absoluts de Berlín. És difícil, però no ho descarto perquè estic convençut que aquest mateix any superarà els 4,31 m que li han servit per aconseguir l'or». I dit i fet. Aquest diumenge a Getafe, no només va superar els 4,31 m que li van donar la primera plaça als estatals de pista coberta a València, sinó que ho va fer amb 14 centímetres més, justament amb 4,45 m, que és el mínim exigit per poder participar en els europeus.

La marca també li va servir per penjar-se la medalla de campiona d'Espanya a l'aire lliure, la seva gesta més important en un any en la qual ha arrasat en la majoria de les competicions que ha participat, ja que va guanyar els títols estatals i catalans sub-23 i absoluts.

Mònica Clemente arribava a Getafe amb una millor marca personal de 4,35 m i, per tant, va millorar en 10 centímetres en un sol dia. La mateixa perxista manresana comentava ahir, després d'un llarg viatge en cotxe, que «aquesta millora no és gaire normal, però la veritat és que estava molt motivada per aquests campionats d'Espanya. Les meves darreres participacions no havien estat gaire bones; m'havia estressat molt i necessitava uns dies de descans. Els vaig fer i he arribat més fresca, amb moltes ganes de fer-ho bé. Sabia que podia saltar els 4.45 per anar a l'europeu, tenint en compte que era la darrera oportunitat. Però també he de reconèixer que hi va haver un punt de sorpresa», afirmava.

En la competició d'aquest cap de setmana a Getafe, va haver-hi un moment clau: «L'arrancada de la competició va ser fluixa per part meva; a més, el primer intent de 4,35 m va ser nul i anava quarta a la classificació. Vaig renunciar a aquesta distància i vaig passar directament als 4,40. Me la vaig jugar i em va sortir bé; podia haver perdut qualsevol possibilitat de pujar al podi i acabar quarta».

En el campionat d'Espanya a l'aire lliure es va demostrar que Clemente no està sola en la lluita per l'hegemonia de la perxa estatal, com ho demostra el fet que entre les quatre primeres classificades al campionat d'Espanya, només hi va haver deu centímetres de diferencia. «Això em motiva i fa que no et puguis relaxar si vols estar al davant», deia l'atleta.

El campionat d'Europa de Berlín, la competició més important fins ara per a Mònica Clemente, tindrà la fase de classificació de perxa el dia 7 d'agost . «Crec que a la final hi entraran les dotze o catorze millors. Ser una d'elles seria el fantàstic perquè cal ser conscient que hi vaig amb una mínima molt justeta. Farà falta molt sort, però la buscarem», exclamava Clemente.