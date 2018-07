Mireia Vila, una de les pioneres de la perxa manresana, lloa Clemente

? Gemma Piquer, Natàlia Garcia o Laia Morató són noms de perxistes històriques del Club Atlètic Manresa. Una de les pioneres, però, va ser Mireia Vila, que va tenir el rècord manresà de perxa diversos anys, poc abans d'entrar al segle XXI. Vila, que va saltar fins als 3,50 m, considera l'actuació de Mònica Clemente a Getafe com a «fantàstica. Des que entrena al CAR de Sant Cugat amb el Lobito Ruiz, el seu rendiment ha pujat molt. Per a ella, el canvi ha estat un revulsiu, s'ha motivat i ara té més il·lusió. Allà ha començat pràcticament de zero; és ben cert que a vegades s'ha de tirar enrere per anar endavant». La veterana atleta manresana creu que el fet de superar en deu centímetres la seva millor marca en un dia, a Getafe, «tampoc no és un fet gaire extraordinari. Hi ha diversos factors que ho poden facilitar. A vegades, el sol fet de canviar una perxa per una altra de més dura ja ajuda. Participació en els Jocs Olímpics? Partint de la base que és molt difícil aconseguir-ho, ella és jove i les condicions les té però no es podrà acomodar en cap moment perquè ja s'ha vist que hi ha molta competència, diverses noies que també pugen fortes i són joves com ella».