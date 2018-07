Paula Raul va estar a punt de ser baixa a l'estatal per un dolorós cop al peu

No només Mònica Clemente va tenir el seu moment de glòria a Getafe. També una altra atleta de l'Avinent CA Manresa, Paula Raul, va penjar-se una medalla als campionats d'Espanya. Ella va aconseguir el bronze en els 100 tanques, fet que es va convertir en el seu primer metall estatal absolut. Una tercera plaça que va tenir un bon gust de boca si es té en compte que Paula Raul va estar a punt de ser baixa a la competició per un dolorós cop al peu. «Va ser amb els tacs de sortida i vaig quedar ben coixa. M'ho vaig fer abans de les eliminatòries de classificació deldissabte. Em van atendre els fisios de l'organització i em van dir que, amb la medicació, diumenge milloraria. Vaig poder competir, però la veritat és que em feia molt mal. Sigui com sigui, estic molt contenta amb la medalla», ha explicat Raul.

L'atleta del CAM considera que «arribava als campionats en un bon moment, tot i que la preparació l'havíem pensat més de cara a l'estatal sub-23. A més, aquesta setmana passada vaig haver de treballar i la preparació no havia estat la desitjada». Paula Raul entrena regularment a Lleida, on estudia, a les ordres de Salvador Porras. Els 100 tanques és, segons Paula Raul, «una prova molt tècnica. Has de triar en cada moment si fas passes llargues o curtes per trobar l'equilibri a l'hora de saltar. La sortida també és important perquè un error de concentració ja és molt difícil de recuperar».

Paula Raul ja no serà sub-23 el curs que ve. Creu que «encara tinc marge de millora. Diuen que els millors anys per a una tanquista, quan ofereix millors prestacions, són els que van dels 25 als 29, perquè després ja perds velocitat».