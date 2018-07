Els Pirineus i la contrarellotge decidiran el vencedor del Tour

Avui es reprendrà l'activitat al Tour de França, i es farà amb la primera de les quatre etapes que poden ser decisives per acabar de definir el guanyador d'aquesta edició. Aquesta tindrà 218 quilòmetres, amb cinc ports de muntanya, dos de quarta categoria a l'inici, un de segona i dos de primera al final, amb la pujada al Portilló per acabar amb un descens de 10 km fins a Bagnères-de-Luchon. Dimecres hi haurà una etapa explosiva de només 65 km, amb dues pujades de primera categoria per acabar amb l'ascens al coll de Portet, de categoria especial. Dijous hi haurà poca muntanya, i divendres arriba una etapa de 200 quilòmetres amb la pujada al coll d'Aspin i el Tourmalet per acabar amb l'ascens al coll d'Aubisque i una baixada de 20 km. Finalment, dissabte es disputarà una contrarellotge individual de 31 km que decidirà el vencedor. De moment, Geraint Thomas és el líder de la prova, amb 1'39'' de marge sobre Chris Froome.