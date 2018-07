La selecció estatal competirà amb tres equips demà i dijous

? La competició per equips del tercer mundial de carrabina BR-50 s'iniciarà demà, dimecres, a les nou del matí i finalitzarà l'endemà, a les sis de la tarda. La selecció hi competirà amb tres equips. Mercè Mas liderarà l'equip A, que completen Francesc Jorba i Salvador Vila. El seu marit, Josep Perarnau, formarà un interessant tàndem amb Artur Sarkisov al B, amb l'ajut de Francisco Javier Rius. Finalment, el madrileny Antonio J. González, setè al mundial de Portugal, integrarà amb José Carlos Serrano i el seu conciutadà Juan Carlos Ferrer l'equip C. Els tiradors espanyols consideren que tots tres conjunts tenen un nivell similar i poden optar al podi mundialista. L'actual campió del món és un equip australià. Els tres equips d'aquest país, els tres italians, els dos alemanys i el francès són els seus principals oponents.